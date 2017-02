"Pufpaffs Happy Hour" feiert auf 3sat Premiere

Der Sender 3Sat strahlt im Februar zum ersten Mal die Kabarett-Show "Pufpaffs Happy Hour" aus. In einer Berliner Kulturbrauerei lädt Sebastian Pufpaff seine Gäste ein.



Eine Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik und Poetry Slam soll die neue 3sat-Show "Pufpaffs Happy Hour" werden. Am Sonntag empfängt Gastgeber Sebastian Pufpaff in einer Berliner Kulturbrauerei um 20.15 Uhr Newcomer in der Kabarettbranche sowie erfahrene Comedians.

In der ersten Ausgabe der Show ist beispielsweise Andreas Rebers dabei. Der selbsternannte Betroffenheitskomiker und gnadenlose Spiegel-Vorhalter soll Stammgast bei Sebastian Pufpaff sein. Außerdem in der Show anwesend: Kirsten Fuchs. Die Bühnenpoetin ist außerdem Kolumnistin. Kabarettist, Musiker und Moderator Hannes Ringlstetter komplettiert das Teilnehmerfeld zur Premiere.