RBB kooperiert beim Mittagsmagazin künftig mit dem ZDF

Der RBB sendet ab 2018 das ARD-Mittagsmagazin aus Berlin-Mitte. Außerdem wird der Sender ab Januar 2018 eng mit dem ZDF kooperieren.



Das ARD-Mittagsmagazin wird künftig vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) aus dem Studio in Berlin-Mitte gesendet, dazu startet die Sendeanstalt eine Kooperation mit dem ZDF ab Anfang 2018. "Die Zeichen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen auf mehr Miteinander, deshalb haben wir mit dem ZDF eine Zusammenarbeit in Berlin vereinbart", sagte Patricia Schlesinger, die Intendantin des RBB am Montag.