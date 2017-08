RBB reformiert sein Programm weiter

Mutiger, kantiger, auffälliger und relevanter, so soll das weiter reformierte Programm des rbb aussehen, was noch in diesem Jahr zum Zuge kommt.



Es ändert sich Einiges im Fernsehprogramm des rbb. Damit setzt der Sender seine bereits laufende Programmreform fort. "Wir senden von September an vier von fünf Werktagen zur Hauptsendezeit ein eigenes Programm aus unserer Region für die Menschen in unserem Sendegebiet", sagt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. "Damit ist die Reform noch nicht abgeschlossen, aber es ist ein ganz wichtiger Meilenstein erreicht dank des großen Engagements vieler Kolleginnen und Kollegen im ganzen rbb".