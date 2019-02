Radio Bremen: Kommission benennt Favorit für Intendaten-Wahl

Die vom Rundfunkrat von Radio Bremen eingesetzte Findungskommission hat ihren Favoriten für die anstehende Intendantenwahl bekannt gegeben. Die besten Chancen auf den Chefsessel hat dabei Yvette Gerner.



Die Mitglieder des Gremiums der Findungskommission von Radio Bremen schlagen Dr. Yvette Gerner als neue Intendantin vor. Damit würde sie Jan Metzger, der seit 2009 das Amt inne hat, ablösen.