Radio: Leichtes Hörerplus bei Privat- und ARD-Sendern

Private und öffentlich-rechtliche Sender gewinnen Hörer dazu, wobei die ARD-Wellen weiterhin vor den privaten Sendern liegen. Die meisten Hörer hat jedoch eine private Welle aus dem Westen.



Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihre Spitzenposition auf dem Radiomarkt in Deutschland behauptet. Nach den neuen Zahlen zur Reichweite der Radioprogramme schalten im Schnitt täglich montags bis freitags (5 bis 24 Uhr) 37,430 Millionen Menschen die über den Rundfunkbeitrag finanzierten Programme der ARD ein.



Die privaten Radiosender kommen zusammen auf 29,898 Millionen Hörer, wie aus den am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Daten der Media-Analyse (MA) hervorgeht. Sowohl die ARD-Wellen als auch die privaten Sender verzeichneten im Vergleich zur vorherigen Erhebung im März ein leichtes Plus bei den Hörerzahlen.