SWR startet neues Fahndungsmagazin "Kriminalreport Südwest"

Der SWR hat ein neues Fahndungsmagazin: "Kriminalreport Südwest“. Neben aktuellen Fällen, bei denen die Polizei um die Mithilfe der Zuschauer bittet, spielen Präventionsthemen eine entscheidende Rolle.



Am 8. und 15. Januar laufen die ersten zwei Folgen von "Kriminalreport Südwest". Das neue Magazin des SWR beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Betrug, Gewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.