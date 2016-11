Samsung UHD-TVs als Angebot in Amazons Cyber Monday Woche

Zum Abschluss der Woche wartet Amazon noch einmal mit zahlreichen Schnäppchen auf. So können unter anderem Curved UHD-Fernseher von Samsung erworben werden, auch Kopfhörer von Sennheiser sind stark reduziert erhältlich.



Die am Montag gestartete Cyber Monday Woche geht in die fünfte Runde und auch am Freitag sind bei Amazon wieder unzählige Artikel zu stark reduzierten Preisen erhältlich. Neben den kurzfristigen Blitzangeboten stehen vor allem die Angebote des Tages im Mittelpunkt. Mit dabei sind auch zwei Curved-UHD-Modelle von Samsung.