Sat.1 geht mit neuer Krimi-Reihe völlig unter

Für Sat.1 war der Montagabend quotenmäßig zum Vergessen. Am anderen Ende des Tableaus kommt der ZDF-Krimi in der Zuschauergunst weit vor einem ARD-Flüchtlingsdrama ins Ziel.



Mit der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" hat sich das ZDF bei den Einschaltquoten am Montagabend mit großem Abstand an die Spitze gesetzt. Im Schnitt 6,32 Millionen Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit die Episode "Die Meerjungfrau" ein, was einem Marktanteil von 20,3 Prozent entsprach.



Die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" lag bei 4,81 Millionen Zuschauern und 15,8 Prozent. Das Erste folgte mit dem Doku-Drama "Die Ungewollten - Die Irrfahrt der St. Louis" über die Odyssee eines Schiffs voller jüdischer Flüchtlinge vor 80 Jahren mit 2,92 Millionen Zuschauern (9,4 Prozent).