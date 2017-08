Sky Sport meldet erfolgreichsten DFB-Pokal-Auftakt

Mit von 4,47 Millionen Zuschauern konnte Sky beim Auftakt der neuen Saison des DFB-Pokals in den letzten vier Tagen Rekordreichweiten erzielt. Dabei lag die Reichweite um 92 Prozent über dem Vorjahr.



Die Partien am Sonnabend erreichten den höchsten Markanteil. Es waren 0,98 Millionen Zuschauer über 3 Jahren. Dies entspricht einem Marktanteil von 7,5 Prozent. Bei den Erwachsenen zwischen 14-59 Jahren sind es 9,2 Prozent der Zuschauer. In der werberelevanten Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren konnten 0,49 Millionen Zuschauer erreicht werden, was einem Marktanteil von 14 Prozent entspricht.