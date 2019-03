Sky bleibt im Handballfieber

Die Handball-Bundesliga steht im Zeichen des 25. Spieltags. Alle acht Partien werden von Sky im Pay-TV live gezeigt. Währenddessen müssen sich die Rhein-Neckar Löwen gegen Nantes in der Königsklasse behaupten.



Die Handballer-Begegnungen des 25. Bundesliga-Spieltags überträgt Sky diese Woche am Donnerstag, Samstag und Sonntag live. Den Auftakt des Wochenendes macht am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr Moderatorin Katharina Kleinfeldt. Sie berichtet von den ersten vier Spielen. Dabei sind unter anderem Spitzenreiter Flensburg und Verfolger Kiel im Einsatz.

Aber auch in der Königsklasse fallen diese Tage Tore. Sowohl die Rhein-Neckar Löwen als auch die SG Flensburg-Handewitt konnten sich für das Achtelfinale der EHF Champions League qualifizieren. Die Begegnungen der beiden deutschen Klubs im Achtel- und Viertelfinale sowie das EHF Final4 überträgt Sky live und exklusiv.



Am Mittwochabend (20. März) treten die Rhein-Neckar Löwen auf das Spielfeld. Moderator Dennis Baier wird sie dabei ab 18.30 Uhr begleiten, wenn sie sich im Hinspiel gegen den HBC Nantes behaupten müssen. Kommentiert wird das Duell der Löwen gegen den Vorjahresfinalisten von Markus Götz und Sky Experte Stefan Kretzschmar.



Es folgt am Samstagabend (23. März) das Match der SG Flensburg-Handewitt. Der Deutsche Meister wird im Hinspiel gegen den weißrussischen Meister in Brest Bälle werfen. Ab 17.50 Uhr zeigt Sky die Partie, die von Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalb begleitet wird.