Sky startet Serie mit verführerischer Meisterdiebin

Bei Sky läuft ab dem 6. Dezember eine neue Thrillerserie. In "Jett" versucht die gerade aus dem Gefängnis entlassen Daisy "Jett" Kowalski, ein normales Leben zu führen.



Sky Atlantic HD zeigt die neun Episoden der ersten Staffel "Jett" immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Die Serie ist auch über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abrufbar.