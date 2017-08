Sky zeigt Formel 1 ab sofort auch in UHD

Nach Bundesliga und Champions League ist nun auch der Rennsport an der Reihe. Die Formel 1 auf Sky kann nun in UltraHD angeschaut werden.



Schon am kommenden Wochenende geht es los. Dann wird Sky die Königsklasse des Motorsports in Deutschland und Österreich erstmals in UltraHD präsentieren. Der erste Einsatz erfolgt bei dem Rennen in Spa-Francorchamps, wenn nach der knapp vierwöchigen Sommerpause in Belgien die Motoren in der Formel 1 wieder aufheulen.