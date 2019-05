Smart Speaker boomen: Massive Umsatzsteigerung erwartet

Die Bedeutung von Sprachsteuerung nimmt weltweit weiter zu. In diesem Jahr sollen weltweit Smart Speaker für insgesamt mehr als 4,5 Milliarden Euro über den Ladentisch gehen.



Der Trend zu den intelligenten Lautsprechern zeige sich einerseits schon zur IFA 2019, die sowohl im Bereich der Consumer Electronics, als auch bei den Home Appliances viele Produktneuheiten verspricht, welche immer umfangreicher per Sprache bedienbar sind. Zum zweiten lässt sich die steigende Bedeutung der Sprachsteuerung bei der klassischen Anwendung, den sogenannten Smart Speakern sehen. Diese Produktkategorie hat den Siegeszug von "Alexa", "Siri", "Bixby" und Co. eingeläutet und weist in der Prognose für 2019 sowohl bei den Umsatzzahlen, als auch bei der verkauften Stückzahl jeweils eine deutliche Steigerung auf.



Einer aktuellen Prognose Futuresource Consulting zufolge werden Smart Speaker im Jahr 2019 weltweit einen Umsatz von mehr als 4,5 Milliarden Euro generieren, meldete am Donnerstag die GFU Consumer & Home Electronics GmbH. Dies bedeutet ein Wachstum von 28 Prozent im Vergleich zu 2018 (3,6 Mrd. Euro). Bei der weltweit verkauften Stückzahl zeigt sich dabei ein noch deutlicheres Wachstum: 2019 werden 75 Millionen Geräte verkauft werden (2018: 53 Mio. Stück), ein Plus von 41 Prozent.