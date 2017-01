"Sneaky Pete": Neue Serie von Bryan Cranston bei Amazon

Starbesetzt und schon jetzt hochgelobt. Mit "Sneaky Pete" hat "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston als Produzent einen Volltreffer gelandet. Die Serie ist ab Mitte Februar bei Amazon zu sehen.



Amazon Prime Video bringt die neue Serie von "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston ins Programm. Ab dem 17. Februar ist "Sneaky Pete" in einer deutschen Synchronfassung beim Streaminganbieter verfügbar. "Sneaky Pete" dreht sich um den Hochstapler Marius, der nach der Entlassung aus dem Gefängnis auf der Flucht vor den Gangstern ist, die er einst bestohlen hat.