So reagiert Jan Böhmermann auf Hater bei Facebook

Beleidigende Posts gehören in den sozialen Medien wie Facebook zum Alltag. ZDF-Moderator Jan Böhmermann hat eine eigene Art, mit den Pöblern umzugehen. Er droht mit dem Bundesministerium für Internetsicherheit und Zensur.



Die Aufmerksamkeit ist ihm mal wieder sicher: TV-Moderator Jan Böhmermann führt auf Facebook einen angeblichen Pöbler vor, der ihn als "überflüssiges hirnloses arschloch" beleidigt haben soll. Böhmermann antwortet darauf: "Achtung, Hater! Ab sofort wird bei Beleidigungen und Bedrohungen das Bundesministerium für Internetsicherheit und Zensur eingeschaltet!" Anschließend schickt ihm der Satiriker im Namen des Ministeriums eine Mitteilung, der Hater werde mit 7 Punkten im "Zentralen Internet Punkteregister" verwarnt, außerdem werde sein Arbeitgeber informiert. Der Angeschriebene wird daraufhin mit den Worten zitiert: "Ich bin das nich gewesen.mein kumpel hat mein handy benutzt".