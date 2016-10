Sony präsentiert 1. Staffel von "Preacher" als Blu-ray und DVD

Für den Herbst präsentiert Sony Pictures Home Entertainment mit der ersten Staffel von "Preacher" beste Unterhaltung. Die zehn Episoden sind ab Oktober als digitale Kaufversion, Blu-ray sowie DVD verfügbar.



Ab dem 6. Oktober präsentiert Sony Pictures Home Entertainment die erste Staffel der US-amerikanischen Mystery-Serie "Preacher" als digitale Kaufversion, Blu-ray sowie DVD inklusive jeder Menge Bonus-Material. Nach dem gleichnamigen Comic aus den 1990ern erzählt "Preacher" die Geschichte des texanischen Priesters Jesse Custer (Dominic Cooper, "Dracula Untold"), der über außergewöhnliche Kräfte verfügt.