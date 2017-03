Sport1 zeigt Auftakt der DEL-Playoffs live

Die Hauptsaison ist vorbei. Nun kämpfen die acht besten Teams der höchsten deutschen Eishockey-Liga im Playoff-Modus um die Meisterschaft. Den Anfang macht die Partie Nürnberg gegen Augsburg.



Die DEL-Saison geht in ihre heiße Phase. Am Mittwoch starten die Playoffs mit der Partie Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg gegen die Augsburger Panther. Sport1 überträgt ab 19.15 Uhr live aus Nürnberg.