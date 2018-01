Sportdeutschland.TV zeigt restliche Spiele der Handball-EM

Das entscheidenden Spiele der Handball stehen an und die deutsche Nationalmannschaft ist nicht mehr dabei. Deshalb sind die Öffentlich-Rechtlichen auch nicht mehr live dabei - Sportdeutschland.TV übernimmt den Rest Turniers.



Sportdeutschland.TV hatte auch schon im Verlauf des Turniers die Spiele ohne deutsche Beteiligung übertragen. Ab jetzt zeigt das Portal die entscheidenden Spiele der Handball-EM live, exklusiv und kostenlos. Nach dem bitteren Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Kroatien geht es ab heute in die spannende Schlussphase des Turniers: