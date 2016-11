Staffel 2 von "Better Call Saul" auf Blu-ray und DVD

Jimmy McGill alias Saul Goodmann ist wohl der schrägste Serien-Anwalt derzeit. Sony Pictures Home Entertainment präsentiert die zweite Staffel der Serie "Better Call Saul" jetzt auf Blu-ray und DVD.



Die Geschichte des schillernden Anwaltes Saul Goodmann, der eigentlich Jimmy McGill heißt, geht in die nächste Runde. Sony Pictures Home Entertainment veröffentlicht die zweite Staffel der Serie "Better Call Saul" als Blu-ray und DVD. In den USA erreichte die Staffel im Durchschnitt 4,3 Millionen Zuschauer pro Folge.