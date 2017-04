Stefan Kretzschmar startet Handball-Talk bei Sky Sport News HD

Mit "Kretzschmar – der Handball Talk" gibt Sky Sport News HD ab dem 27. August nach dem HBL-Topspiel einen Experteneinblick in das Spiel.



Am 27. August startet bei dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD eine neue Expertensendung. "Kretzschmar – der Handball Talk" wird ab diesem Datum künftig immer sonntags zwischen 17 und 18 Uhr direkt im Anschluss an das HBL-Topspiel ausgestrahlt.