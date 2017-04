Studie: Vertrauen in die Medien wieder gestiegen

Das Vertrauen der Menschen in Deutschland in die Medien hat 2016 wieder zugenommen.



So gaben bei einer repräsentativen Befragung im Auftrag der Europäischen Kommission 55,7 Prozent der Teilnehmer in Deutschland an, Vertrauen in die Presse zu haben. Ein Jahr zuvor waren es 45,7 Prozent. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Befragungen im Jahr 2000, sagte der Medienwissenschaftler Kim Otto von der Universität Würzburg am Freitag.