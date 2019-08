Sturm auf Area 51 - Aufregung um Facebook-Event

Ein Student ruft via Facebook zum Sturm auf die Area 51 auf, den mysteriösen Geheimstützpunkt des US-Militärs. Was als Witz gedacht ist, entwickelt eine gefährliche Dynamik. Nun will er ein Festival daraus machen - aber auch das stößt vor Ort auf wenig Gegenliebe.



Das militärische Sperrgebiet Area 51 bietet reichlich Stoff für Verschwörungstheorien. Die US-Regierung hüllte sich lange in Schweigen über die Anlage der Luftwaffe. Die CIA bestätigte die Existenz erstmals 2013 offiziell mit der Veröffentlichung von Dokumenten. Daraus geht hervor, dass in dem Gebiet rund 200 Kilometer nordwestlich von Las Vegas während des Kalten Kriegs die Spionageflugzeuge U-2 und A-12 Oxcart getestet wurden. Das klingt viel unspektakulärer als die zahlreichen Theorien über Experimente mit extraterrestrischen Lebensformen, aber an der Faszination für die Area 51 hat es nichts geändert. Im Gegenteil.