Supercomputer analysiert riesigen SWR-Musikbestand

Aus zwei Millionen Audiodateien besteht der Musikbestand des SWR - ein Computer des Höchstleistungsrechenzentrums der Uni Stuttgart (HLRS) soll nun helfen, diese Datenmengen zu analysieren.



Er soll ähnlich klingende Musiktitel automatisch erkennen und so die Suche nach passender Hintergrundmusik für Fernseh- und Internet-Beiträge erleichtern. "Der Supercomputer der Uni Stuttgart eröffnet dem SWR enorme Möglichkeiten", sagte SWR-Intendant Kai Gniffke bei der Vorstellung der Kooperation am Donnerstag in Stuttgart.