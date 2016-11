TNT Comedy: "Younger" geht in die dritte Runde

Bei TNT Comedy läuft die dritte Staffel von "Younger" an. Die Serie dreht sich um Liza, die sich für ihren Traumjob kurzum 14 Jahre jünger geschummelt hat.



TNT Comedy zeigt auch die dritte Staffel der Serie "Younger". Auch die zwölf neuen Episoden der Serie stammen aus der Feder von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star. Sie sind ab 1. Dezember in deutscher Erstausstrahlung bei TNT Comedy zu sehen. Zum Auftakt der neuen Staffel zeigt der Sender eine Doppelfolge als Deutschland-Premiere.