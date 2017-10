TV-Quoten: Das Erste mit DFB-Pokal weit vorn

Das DFB-Pokalspiel Bayern gegen Leipzig ist ein Straßenfeger. Dagegen hat es die TV-Konkurrenz schwer. Aber "Aktenzeichen XY" hat ebenfalls ein Millionenpublikum. Und ZDFneo punktet mit einem Krimi.



Auf dem Platz blieb es lange spannend, bei den Einschaltquoten war der Tagessieg für den Fußball eine klare Sache: Im Schnitt 8,89 Millionen Zuschauer sahen am Mittwochabend ab 20.40 Uhr im Ersten das Spiel zwischen Rekordpokalsieger FC Bayern München und dem RB Leipzig. Das war ein Marktanteil von 32,5 Prozent - jeder dritte Fernsehzuschauer um diese Zeit hatte also eingeschaltet. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand es immer noch 1:1 unentschieden. Die Bayern siegten erst im Elfmeterschießen mit 5:4 und sind damit ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen.



Die "Tagesschau" um 20 Uhr sahen im Ersten 5,21 Millionen Zuschauer (18,1 Prozent), die Vorberichterstattung zum DFB-Pokal ab 20.15 Uhr bereits 5,64 Millionen (24,6 Prozent). Im ZDF startete um die gleiche Zeit die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", die 5,05 Millionen Zuschauer hatte (16,2 Prozent). Sie ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Die Dokumentation aus diesem Anlass verfolgten ab 21.45 Uhr noch 3,32 Millionen (11,4 Prozent).