TV-Quoten: Fußballfreier Freitag bringt Sendern schlappe Werte

Lauer Sommerabend, laue Einschaltquoten: Am ersten Tag seit Wochen ohne Fußball-WM-Spiel haben die TV-Sender keine guten Quoten verzeichnet.



Am besten zur Primetime ab 20.15 Uhr lief noch eine Krimiwiederholung im ZDF. "Die Chefin" mit Katharina Böhm sahen 3,45 Millionen (15,0 Prozent). Dahinter lagen die ARD-Wiederholung "Drei Väter sind besser als keiner" - eine Familienkomödie von 2016 - mit 3,05 Millionen Zuschauern (13,0 Prozent) sowie die RTL-Rankingshow "Die 100 kuriosesten Storys aus der Tierwelt" mit 2 Millionen Zusehern (8,8 Prozent).