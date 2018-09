TV-Quoten: Großes Interesse am Länderspiel

Den Fernsehabend dominiert der Fußball. Beim Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich trifft der Ex-Weltmeister auf den amtierenden - da wollen viele wissen, wie das wohl ausgeht.



Am Donnerstagabend interessierte viele Fernsehzuschauer nur eine Frage: Wie würde sich die deutsche Nationalmannschaft nach dem frühen Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer gegen Frankreich schlagen? Das 0:0 im Nations-League-Spiel gegen den amtierenden Weltmeister verfolgten ab 20.45 Uhr im Schnitt 11,05 Millionen Zuschauer im ZDF. Das war ein Marktanteil von starken 39,2 Prozent. Schon die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr sahen 6,83 Millionen (28,2 Prozent), das "heute journal" in der Halbzeitpause 9,66 Millionen (32,5 Prozent).



Das Erste zeigte eine Wiederholung des Krimis "Wolfsland: Tief im Wald" mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert als Ermittler auf den Spuren eines Serienmörders in Görlitz aus dem Jahr 2016. Dafür interessierten sich immerhin 4,29 Millionen Zuschauer (14,6 Prozent). Das waren trotz der Fußball-Konkurrenz sogar deutlich mehr als für die Wiederholung des "Wolfsland"-Krimis in der Woche davor (2,90 Millionen, 10,6 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatten allein im Ersten 4,48 Millionen (17,0 Prozent) eingeschaltet. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" ab 21 Uhr interessierte 2,24 Millionen (10,6 Prozent).