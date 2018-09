TV-Quoten: Kein Spitzenwert für den Kieler "Tatort"

Der "Tatort" aus Kiel hatte zum Einstand von Almila Bagriacik keine Spitzen-Einschaltquote. Das ZDF punktet derweil mit Inga Lindström, ProSieben mit einem Fantasydrama.



Die 28 Jahre alte Schauspielerin Almila Bagriacik war zum ersten Mal als Kommissarin Mila Sahin an der Seite von Axel Milberg als Hauptkommissar Klaus Borowski zu sehen. Für die Ermittlungen im hohen Norden interessierten sich ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,94 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für das Erste lag bei 21,4 Prozent.



Das war der Quotensieg, mehr Zuschauer hatte keine andere Sendung, aber für den Kieler "Tatort" alles andere als rekordverdächtig: Der vorige Fall im Februar "Borowski und das Land zwischen den Meeren" hatte 10,24 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von starken 27,9 Prozent.