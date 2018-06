TV-Quoten: "Let's Dance"-Finale im Schatten des letzten WM-Tests

8,2 Millionen sehen am Freitagabend lieber Fußball als Tanzen - auf nicht einmal die Hälfte der Zuschauer kommt das Finale von "Let's Dance".



Der letzte Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Fußball-WM hat das Finale der RTL-Show "Let's Dance" ein wenig in den Schatten gerückt. 8,22 Millionen Zuschauer sahen sich am Freitag ab 19.30 Uhr im Ersten den mühsamen 2:1-Sieg gegen Saudi-Arabien an. Das bedeutete einen Marktanteil von 32,3 Prozent und den klaren Quotensieg für Das Erste. Bei der vorausgehenden Sendung "WM-Fieber" ab etwa 18.50 Uhr waren 4,91 Millionen (20,8 Prozent) dabei, beim "Sportschau-Club" nach dem Spiel noch 3,31 Millionen (14,2 Prozent).