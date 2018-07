Tour de France 2018: schlechtere Quote als 2017

Die TV-Quoten der Tour de France sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.



Die Fernseh-Übertragungen von der wichtigsten Radsport-Rundfahrt der Welt sahen bei der ARD im Durchschnitt 1,29 Millionen Menschen. Das ergab nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Im Vorjahr betrugen die Vergleichszahlen 1,34 Millionen und 10,8 Prozent.