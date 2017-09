"Türkei unzensiert": WDR-Videopodcast mit Can Dündar

Das WDR startet einen neuen Videopodcast von Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur bei der "Cumhuriyet". Das Format wird wöchentlich veröffentlicht und soll die "Türkei unzensiert" zeigen.



Mit einem neuen Videopodcast meldet sich der türkische Journalist und Buchautor Can Dündar zu Wort. Auf der Webseite der deutsch-türkischen WDR-Plattform "Türkei unzensiert", der dazugehörigen Facebook-Präsenz sowie im Online-Angebot von WDR Cosmo (ehemals Funkhaus Europa) präsentiert er künftig einmal pro Woche seine Sicht zur Lage in der Türkei. Ab dem heutigen Donnerstag, den 7. September, steht das Podcast-Format zur Verfügung.