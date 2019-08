"Verstehen Sie Spaß?"-Best-of von Mallorca - Cantz verlängert

Guido Cantz verlängert pünktlich zur Best-of-Ausgabe auf Mallorca am Wochenende seinen Vertrag als Moderator von "Verstehen Sie Spaß?". Damit würde er zum langjährigsten Showmaster des Samstagabend-Klassikers aufsteigen.



Guido Cantz bleibt weitere zwei Jahre Moderator von "Verstehen Sie Spaß?". Er werde die ARD-Unterhaltungsshow mit Filmen der versteckten Kamera auch 2020 und 2021 präsentieren, sagte der 47-Jährige in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin darüber sehr glücklich, weil mir die Doppelrolle als Moderator einer Samstagabendshow und Lockvogel mit der versteckten Kamera großen Spaß macht." Zudem sei es gelungen, die seit 1980 laufende Fernsehshow zu modernisieren. Der aus Köln stammende Cantz moderiert "Verstehen Sie Spaß?" seit April 2010. An diesen Samstag (17. August) um 20.15 Uhr präsentiert er im Ersten die jährliche Spezialsendung der Show.