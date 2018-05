Vierte Staffel von "Weissensee" - Serien-Futter auf Top-Niveau

Mit Serien wie "Weissensee" etablierte sich das sogenannte Binge Watching auch für deutsche Produktionen. Jetzt geht die aufwendig gedrehte Story um die Ost-Berliner Familie Kupfer in die vierte Staffel.



- Ob "Charité", "Kudamm 59" oder "Bad Banks" - das weiter boomende Genre Serie ist auch bei den öffentlich-rechtlichen Programmanbietern nicht mehr wegzudenken - und quotenmäßig inzwischen oft eine sichere Bank. Zu den Vorreitern jenseits von Netflix & Co gehört das ARD-Familiendrama "Weissensee", mit dem die Berliner Produzentin Regina Ziegler im Jahr 2010 an den Start ging.