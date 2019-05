Vom Molkereilehrling zum Medienmanager: Helmut Thoma wird 80

Helmut Thoma war für seinen Geschäftssinn und seine markigen Sprüche bekannt. Einst machte er RTL groß. Jetzt wird er 80 - und teilt immer noch gerne aus.



Helmut Thoma hat etwas mitgebracht, Auszüge aus alten Ausgaben der Zeitschrift "Bunte" mit dem Ranking der "200 wichtigsten Deutschen". Auf Platz eins im Jahr 1993: Thoma. Zwei Jahre später toppt ihn nur der damalige Bundeskanzler Kohl. "Stark, oder?", fragt Thoma lachend. "Ich will einmal zeigen, welche Bedeutung das Fernsehen damals hatte", sagt der ehemalige RTL-Chef - und welche Rolle er dabei spielte.



Von 1984 bis 1998 leitete Thoma die Geschicke des Senders. Anfangs war er ein "25-Mann-Betrieb", wie Thoma sagt. Später wurde RTL einer der Großen in der deutschen Fernsehlandschaft. Am heutigen Freitag wird Thoma 80 Jahre alt. Groß feiern will er nicht. Das habe er noch nie gemacht, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.



Der Weg, auf dem er zu einem der einflussreichsten Medienmanager Deutschlands werden sollte, war anfangs holprig. Das Gymnasium brach der gebürtige Wiener ab, machte eine Molkerei-Lehre, holte den Schulabschluss nach. Thoma studierte Jura und promovierte mit gerade einmal 23 Jahren. Über die Rechtsabteilung des Österreichischen Rundfunks (ORF) landete er schließlich bei Radio Luxemburg - und dessen neu gegründetem deutschen Privatfernseh-Ableger RTL.



Die 80er- und 90er-Jahre im deutschen Fernsehgeschäft - "das waren wilde Jahre", erinnert sich Thoma. Vergnügt erzählt er, wie der junge Michael Schumacher damals in seinem Büro um Sponsorengeld für sein erstes Formel-1-Cockpit gebeten habe. Dem ähnlich jungen Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel hätten sie die Schläfen grau tönen wollen, um ihn für das ARD- und ZDF-gewöhnte Publikum seriöser wirken zu lassen. "Das haben wir gelassen, es hat ja auch so funktioniert", sagt Thoma.