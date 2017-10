Von Schellackplatte und VHS: 90 Jahre Bildaufzeichnung

2017 feiert die Bildaufzeichnung gleich zwei Jubiläen. So wurden vor 90 Jahren Fernsehbilder zum ersten Mal auf Schellackplatte aufgenommen und vor 40 Jahren das VHS-System vorgestellt.



Noch vor 25 Jahren waren analoge Aufzeichnungssystem für Fernsehbilder der letzte Schrei. Videorecorder mit dem VHS-System standen im praktisch jedem Wohnzimmer. Von digitaler Videoaufzeichnung hatten die meisten noch nicht einmal was gehört, geschweige denn eine Vorstellung davon. Heute ist es genau umgedreht. Für 20-jährige ist es kaum nachvollziehbar, was eine VHS-Kassette ist oder wie ewig es dauerte die Dinger vor- und zurück zu spulen.