Vox zeigt letzte Tage von Jens Büchner - "Ausdrücklicher Wunsch"

Rund vier Monate nach dem Tod von TV-Auswanderer Jens Büchner zeigt Vox an diesem Montag eine "Goodbye Deutschland"-Folge über seine letzten Tage.



"Meinem Mann war "Goodbye Deutschland" sehr wichtig und es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass ihn das Team auch in dieser schweren Zeit begleitet", sagte Büchners Witwe Daniela im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Für uns alle war klar, dass wir diesen Wunsch ermöglichen wollen, solange die Ärzte und sein Gesundheitszustand es zulassen."