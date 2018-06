WDR: "SD-Abschaltung 2020 realistisch"

Zumindest die öffentlich-rechtlichen Sender können sich den baldigen Ausstieg aus der digitalen Standardqualität (SD) vorstellen. Für die Privatsender ist dieser Schritt vorerst nicht denkbar.



Bei der Parallelausstrahlung ihrer Programme in verschiedenen Qualitäten sind die deutschen TV-Sender geübt. Bis spätestens in einem Jahr werden alle analogen Signale in den noch verbliebenen Kabelnetzen abgeschaltet sein. In den Ländern Bayern, Sachsen und Bremen sogar bis Ende 2018, da es hier gesetzliche Vorgaben gibt. Unter dem Motto "Nach dem Switch-Off ist vor dem Switch-Off", diskutierten deshalb auf der Kölner Fachmesse ANGACOM Plattformbetreiber und Sendeanbieter über die dann kommenden Abschaltszenarien.