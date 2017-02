Web 2.0: Facebook auf der Verliererseite

Facebook laufen die Nutzer davon. Gerade unter den jüngeren Generationen tun sich laut einer Studie neue Favoriten auf.



Der "Socia-Media-Atlas 2016/2017" der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und des Marktforschers Toluna

offenbart einen tieferen Einblick in eine Wendung, die schon längere Zeit abzusehen ist: Facebook verliert. 65 Prozent der deutschen Internetnutzer ab 14 Jahren sind auf Facebook vertreten. Mit 69 Prozent hat allerdings das Videonetzwerk YouTube die Nase vorn. Im Vorjahr lag YouTube nur zwei Prozentpunkte vor Facebook.