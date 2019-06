Wechsel an der NDR-Spitze? - Intendant seit elf Jahren im Amt

An der Spitze des Norddeutschen Rundfunks (NDR) könnte es einen Wechsel geben. Der amtierende NDR-Intendant, Lutz Marmor, wäre bei einer weiteren sechsjährigen Amtsperiode beim Ausscheiden fast 71 Jahre alt.



Marmor habe bei einer Mitarbeiterversammlung am Mittwoch in Hamburg gesagt, dass er sich eine weitere zwei- bis dreijährige Amtszeit hätte vorstellen können, sagte ein NDR-Sprecher. Marmor habe vor den Mitarbeitern weiter erklärt, dass er jedoch Signale für einen anderen Personalvorschlag empfangen habe. Der NDR-Verwaltungsrat wird dem Sprecher zufolge an diesem Freitag dem Rundfunkrat einen Kandidaten vorschlagen.