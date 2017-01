"Weil er gut ist": Neuer deutscher Astronaut soll zur ISS

Sollte Matthias Maurer tatsächlich ins All fliegen, würde das Dutzend voll. Der Saarländer wäre der zwölfte Deutsche im All. Maurer, seit 2010 für die Esa aktiv, wurde aus knapp 9000 Kandidaten gewählt.



Der Saarländer Matthias Maurer (46) wird Esa-Astronaut - damit gibt es nun zwei Deutsche im aktiven Astronauten-Korps der Europäischen Raumfahrtagentur. Bei Twitter ist Maurer als "Explornaut" unterwegs, schon lange trainiert er Fähigkeiten, die bei einem Einsatz im Weltraum von Nutzen wären. Als Grund für die Wahl Maurers gab Europas Raumfahrtchef Jan Wörner an: "Weil er gut ist."