Wie das Ende der Leinwand den Kinos helfen soll

Kino, das ist Film auf großer Leinwand - und das seit Generationen. Künftig könnte das anders sein. Ein besseres Bild soll die Besucher vom Bruch mit der Tradition überzeugen. Betreiber hingegen sollen noch von einem ganz anderen Effekt profitieren können.



Es wäre ein Abschied vom Herzstück des Kinos - und zugleich soll es dessen Zukunft sein. Filmtheater, das ohne Leinwand und Projektor auskommt, könnte den Betreibern neue Möglichkeiten für die Nutzung ihrer Säle verschaffen. Zumindest, wenn es nach dem Hersteller Samsung geht, der die Technik entwickelt und jetzt erstmals in Deutschland vorgestellt hat.



Im "Traumpalast" in Esslingen bei Stuttgart werden Filme künftig nicht mehr auf einen weißen Hintergrund projiziert, sondern laufen zumindest in einem der Säle auf einem knapp 56 Quadratmeter großen, von selbst leuchtenden LED-Screen. Der Hersteller nennt die Wand aus 26 Millionen Leuchtdioden ganz unbescheiden das "Kino der Zukunft".