"You Are Wanted": Amazon gibt Buch zur Serie in Auftrag

Mit seiner ersten deutschen Serie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer sorgte Amazon für ganz schön Furore. Nun lässt der Streamingdienst ein Buch zur Serie schreiben - von Bestsellerautor Arno Strobel.



Die Frankfurter Buchmesse weiß bereits zu überraschen. Denn dort gab Amazon bekannt, ein Buch zur Serie "You Are Wanted" in Auftrag gegeben zu haben. Als Schreiberling hat der Internetgigant keinen Geringeren als Beststeller-Autor Arno Strobel verpflichtet, der den Thriller zum Amazon Original umsetzen wird.