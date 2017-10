ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse

ZDF und 3sat werden umfangreich von der am 11. Oktober beginnenden Frankfurter Buchmesse berichten. Im Gepäck haben sie unter anderem "Das literarische Quartett" und selbstverständlich "Das blaue Sofa".



