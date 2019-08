Zuerst bei Joyn: Neue Comedy-Serie vom "Stromberg"-Macher

"Stromberg"-Autor Ralf Husmann liefert die neue Serie "Frau Jordan stellt gleich" für die Streaming-Plattform Joyn - in der Hauptrolle mit Katrin Bauerfeind. Auch eine Ausstrahlung bei ProSieben ist später noch geplant.



Neue Rolle für Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragte. In der neuen Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" geht es ums Thema Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Start ist am 23. September bei der senderübergreifenden Plattform Joyn. Als Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan kämpft die Schauspielerin (37) an vielen Fronten, wie Joyn am Montag in München mitteilte.



"Sie tut das mit Verve, Witz und Weißwein."