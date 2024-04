Formel-1-Besitzer kaufen auch Moto GP

Das Unternehmen Liberty Media hat sich neben der Formel 1 nun auch die Motorrad-Weltmeisterschaft Moto GP unter den Nagel gerissen.

Die bisherigen spanischen Besitzer der Rennserie von Dorna Sports bleiben weiterhin mit 14 Prozent an der Moto GP beteiligt, die restlichen 86 Prozent werden aber für eine Summe von über 3,5 Milliarden Euro an Liberty Media veräußert. Durch diesen Deal steigt das US-Medienunternehmen quasi zum Alleinunterhalter im Motorsport auf.

Moto GP in Deutschland bei Sky und DF1

Hierzulande hatte sich Sky erst zu dieser Saison die Übertragungsrechte an der Motorradweltmeisterschaft gesichert. Ähnlich wie bei der Formel 1 sah es auch hier zunächst danach aus, der Pay-TV-Anbieter würde alle Rennen exklusiv zeigen. Doch ServusTV-Nachfolger DF1 konnte sich ein Sublizenz sichern, wodurch es an ausgewählten Terminen auch Free-TV-Übertragungen gibt.

Sitz der Moto GP ist weiterhin in Madrid und auch der langjährige CEO der Rennserie, Carmelo Ezpeleta bleibt in Amt und Würden. Auch die weiteren Motoradweltmeisterschaften Moto2, Moto3, die MotoE, die Superbike-WM und die neue Racing World Championship für Frauen sind in dem Deal inkludiert, der laut Dorna zum Jahresende 2024 finalisiert werden soll.

