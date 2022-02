Sonya Kraus zieht sich im TV aus – für den guten Zweck

Anzeige

Jetzt sind die Promi-Damen bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ an der Reihe! „Es ist vielmehr ein Seelenstriptease als ein Striptease“, so Schauspielerin Susan Sideropoulos zur Show, in der sich die Stars zur Vox-Primetime nicht nur vor einem Millionenpublikum ausziehen, um auf Krebsvorsorge aufmerksam zu machen, sondern auch intime Einblicke in persönliche Erlebnisse mit der tückischen Krankheit geben.

Auch Schauspielerin Sabine Kaack, Model Lilly Becker, Moderatorin Sonya Kraus, Moderatorin Tanja Bülter, Comedian Nicole Jäger, Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger und Brustkrebsaktivistin Carolin Kotke gehen in Folge 2 an ihre Grenzen, um Brustkrebsvorsorge in den Fokus zu rücken und so Leben zu retten.

Promi-Damen stellen sich dem Thema Krebs

Bei ihrer emotionalen Reise werden die acht Promi-Frauen von DKMS Life-Botschafter Guido Maria Kretschmer und „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse begleitet. Gleich zu Beginn haben die zwei eine Überraschung für die Stars: Denn gemeinsam nehmen sie den Song „Beautiful“ von Christina Aguilera für ihre finale Performance auf. „Meine Mutter hat immer gesagt: ‚Sonya, wenn du anfängst zu singen, wird die Milch sauer!'“, erinnert sich Schauspielerin Sonya Kraus lachend. Dass so eine Aufnahme aber auch viel Überwindung kostet, weiß Sila Sahin-Radlinger: „Singen bedeutet auf eine Art und Weise auch, sich nackt zu machen.“ Moderatorin Tanja Bülter, die selbst an Brustkrebs erkrankte, hat eine ganz eigene Beziehung zu dem Lied: „Früher habe ich den Song mitgesungen, weil es eine schöne Melodie ist. Mittlerweile trage ich Narben an meinem Körper, die durch die Operation entstanden sind. Deswegen hat dieser Song inhaltlich eine ganz andere Bedeutung gewonnen.“

Schock-Diagnose für Sonya Kraus

Neben dem Tanztraining für die Finalshow erstellen die Frauen auch Gipsabdrücke von ihren Brüsten und drehen einen Spot, um zur Brustkrebsvorsorge aufzurufen. Erst kurz vor den Dreharbeiten zur Show wurde bei solch einer Untersuchung Brustkrebs bei Sonya Kraus diagnostiziert: „Ich habe mir beide Brüste abnehmen und wieder aufbauen lassen – und mache eine Chemotherapie“, erzählt die Moderatorin den anderen Frauen und weiter: „So eine Diagnose rückt dir deinen Kopf wieder richtig. Du hast den Fokus wieder auf dem, was wirklich wichtig ist.“ Ein mutiger Schritt allen von ihrer Erkrankung zu erzählen, findet auch Guido Maria Kretschmer: „Die Phase, in der sie ist, das ist wirklich kein Spaziergang. Und dass sie das so mit uns teilt, Menschen, die sie gar nicht kennt, das finde ich sehr bewundernswert.“ Schauspielerin Sabine Kaack ist ebenfalls berührt: „Das mit dieser Positivität und ihrem Humor nach außen zu tragen, das macht sie so tapfer. Hochachtung.“

Die Ladies Night von „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ zeigt VOX am 22. Februar 2022 um 20.15 Uhr. Schon um 20.10 Uhr ist Sonya Kraus im Short-Format „#VOXStimme“ zu sehen und im Anschluss läuft ab 23 Uhr „Prominent! Spezial – Showtime of my Life“.

Quelle: Vox