AUDIO TEST 1/24: Retro-HiFi Special und DDR-HiFi

Großes Titelthema der AUDIO TEST 1/2024: Retro-HiFi! Dabei hat die Redaltion wieder ein ganzes Testfeld zum Thema HiFi-Klassiker zusammengestellt.

Vom Lautsprecher und Verstärker-Boliden in Vintage-Optik bis hin zur Neuauflage des Walkmans oder einem generalüberholten Tangential-Plattenspieler – dieses Heft lässt für Freunde von Retro-HiFi wieder keine Wünsche offen! Wir geben Ihnen hier einen kurzen Aus- und Einblick, was Sie in der Dezember/Januar-Ausgabe vom AUDIO TEST HiFi-Magazin aus dem Auerbach Verlag noch alles erwartet.

Nach dem riesigen Erfolg unseres Retro-HiFi Sonderhefts aus dem letzten Jahr war für uns klar, dass wir dieses Themenspecial wiederholen müssen. Unzählige Leseranfragen haben uns dazu damals erreicht und die AUDIO TEST 8/22 war binnen kurzer Zeit restlos ausverkauft! Nicht zuletzt waren auch die Hersteller nicht untätig und haben auch in den vergangenen Monaten weitere Schätze aus ihrer Historie wiederbelebt und mit neuer Technik auf den Markt gebracht.

So gibt es in der neuen AUDIO TEST wieder einen bunten Strauß von Tests brandneuer Produkte, die allesamt den Geist der goldenen HiFi-Epoche verkörpern. Sie sind alle mit modernster Audiotechnik ausgestattet, versprühen rein optisch jedoch wohlig-warmen Retrocharme. Von Lautsprechern in Vintage Optik wie der Misson 700, der Canton Ergo GS Edition oder KLH Model Five über Elektronik in 70er/80er Retro-Chic wie dem Musical Fidelity A1 oder dem Naim Nait 50 bis hin zum generalüberholten Revox B795 Tangential-Plattenspieler – für jeden ist etwas dabei. Mit gleich 15 XXL-HiFi-Tests auf 100 Seiten im Heft!

AUDIO TEST Ausgabe 1/2024 finden Sie als Zeitschrift für günstige 5,99 Euro überall im Handel, im Versand und Online als E-Paper zum Beispiel auf readly.com. Die aktuelle Ausgabe ist schon vergriffen? Kein Problem – ordern Sie das aktuelle AUDIO TEST Magazin jetzt bequem nach Hause via www.heftkaufen.de. Keine Ausgabe verpassen und das Heft jedes Mal bequem per Post nach Hause bekommen? Hier können Sie AUDIO TEST abonnieren.

Tests in AUDIO TEST 01/2024

Canton Ergo GS Edition Standlautsprecher

Elipson Heritage XLS 7 Kompaktlautsprecher

JBL Authentics 300 Bluetooth-Lautsprecher

KLH Audio Model Five Kompaktlautsprecher

ME Geithain RL 921K Kompaktlautsprecher (aktiv)

Mission 700 Kompaktlautsprecher

Musical Fidelity A1 Vollverstärker

Musical Fidelity LS3/5A Kompaktlautsprecher

NAD C 3050 Vollverstärker

Naim Nait 50 Vollverstärker

Philips Fidelio L4 Over-Ear Kopfhörer

Revox B795 (generalüberholt) Plattenspieler (Tangential)

Tivoli Audio Model One Digital+ Gen. 2 Digitalradio

Vestlyd V15C Kompaktlautsprecher

We Are Rewind Blue Cassette Player Kurt

