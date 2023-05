AUDIO TEST 4/2023: High End Design-Lautsprecher

Anzeige

AUDIO TEST Nr. 4/2023 ist ab sofort als Printmagazin im Handel oder als E-Paper erhältlich. Großes Titelthema dieses Mal: Design-Lautsprecher. Vom HiFi-Einstiegsbereich mit Monitor Audio und Inklang bis hin zu absoluten High End Lautsprechern wie Cabasse, Wilson Benesch oder Wilson Audio ist für jeden etwas dabei.

Anzeige

Das gab’s noch nie! AUDIO TEST kommt in vierfacher Ausführung in den Handel, zumindest in puncto Titelbild. Wir konnten uns bei der Fülle an traumhaft schönen Design-Lautsprechern nicht entscheiden und so haben wir kurzerhand gleich 4 verschiedene Titelbilder in den Druck geschickt. Deutschlandweit (sowie Österreich & Schweiz) gibt es alle vier verschiedenen Variantcover-Motive (Wilson Audio, Cabasse, Wilson Benesch und Raidho) im Handel zu kaufen.

AUDIO TEST online lesen: Die AUDIO TEST ist nicht nur am Kiosk, sondern auch auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit ganz besonderen Lautsprechern. Designlautsprecherhaben wir den Titel des Hefts ganz plakativ genannt. Klar, jedem Produkt wohnt ein gewisses Design inne – vom alltäglichen Gebrauchsgegenstand bis hin zu exklusiver Audiotechnik. Doch es gibt im HiFi-Bereich nun einmal Hersteller und Marken, die in besonderem Maße für Design stehen. Cabasse aus Frankreich kam uns da sofort in den Sinn. Oder auch Wilson Audio, die sündhaft teuren und technisch so ausgefeilten Lautsprechergebilde aus Utah.

Die neuen Wilson Audio Alexia V, die bei uns ihre Testpremiere in Deutschland feierten, waren unfassbar direkt und dabei einfach nur unaufgeregt. Esprit, Druck, Lebendigkeit, Auflösung. All das sind Attribute, die die neuen Alexia V am treffendsten beschreiben. Das typisch amerikanische Design passt so auch zu diesem simplen Anspruch – einfach in allem der Beste zu sein.

High End Verstärker: Musical Fidelity M8xi

Als echtes Traumduo sollte sich die Wilson Audio Alexia V in Kombination mit dem „großen“ M8xi Verstärker von Musical Fidelity erweisen. Wir haben so viel gehört mit dieser Kombination – und nichts, aber auch gar nichts wurde langweilig. Was den Musical Fidelity M8xi Vollverstärker so besonders macht – in puncto Klang als auch in puncto Konstruktion – wird Ihnen unser Redakteur Thomas Kirsche auf vier Seiten ausführlich erläutern.

Interview des Monats: Lautsprecherentwickler im Gespräch

Stellvertretend für die Vielzahl an außergewöhnlichen Lautsprecherdesignern haben wir fünf international renommierte Entwickler zu einem virtuellen Interview-Roundtable eingeladen und mit Ihnen über gutes Design und die Herausforderungen bei der Forschung und Entwicklung gesprochen. Mit dabei sind: Pierre-Yves Diquelou (Chefentwickler bei Cabasse), Michael Johnson(Global Marketing Director bei der Monitor Audio Group), Daryl Wilson (CEO von Wilson Audio), Laurence Dickie (Entwicklungsleiter bei Vivid Audio) und Craig Milnes (Geschäftsführer und Design Director von Wilson Benesch).

Album des Monats: Depeche Mode – Memento Mori

Die Album des Monats Rubrik widmet sich dieses Mal keinem vergangenen Klassiker, sondern einem ganz aktuellen Album aus 2023. Depeche Mode feierten mit „Memento Mori“ ein gelungenes Comeback und wir haben die neue Platte zum Anlass genommen, um auf die Historie der einflussreichen New Wave Band aus dem UK zurück zu blicken.

Tests in AUDIO TEST 04/2023:

Cabasse The Pearl Pelegrina Standlautsprecher (aktiv)

Duevel Planets Standlautsprecher

Inklang Ayers One Wireless Kompaktlautsprecher (aktiv)

Inklang HD 10 Stream Connect Streaming-Vorstufe

Mo Sound Classic Kompaktlautsprecher

Monitor Audio Silver 100 7G Limited Edition Kompaktlautsprecher

Musical Fidelity M8xi Vollverstärker

Progressive Audio Extreme I USM Edition Standlautsprecher

Raidho X2t Standlautsprecher

Veddan Atom 6c Kompaktlautsprecher (aktiv)

Wilson Audio Alexia V Standlautsprecher

Wilson Benesch Discovery 3Zero Standlautsprecher

Weitere Themen in AUDIO TEST 04/2023

NEWS: Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt.

Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt. INTERVIEW: Lautsprecher-Entwickler von Cabasse, Wilson Audio oder Vivid Audio im Gespräch

Lautsprecher-Entwickler von Cabasse, Wilson Audio oder Vivid Audio im Gespräch 12 HIFI-TESTS : Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 12 neue Lautsprecher (aktiv und passiv), Netzwerkplayer und Vollverstärker auf den Prüfstand geholt. Wie immer für jeden etwas dabei.

: Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 12 neue Lautsprecher (aktiv und passiv), Netzwerkplayer und Vollverstärker auf den Prüfstand geholt. Wie immer für jeden etwas dabei. FACHHANDELSMARKT : Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier.

: Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier. LEXIKON : HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert.

: HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert. TESTÜBERSICHT: Über 700 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht.

Über 700 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht. ALBUM DES MONATS: Depeche Mode – Memento Mori

Depeche Mode – Memento Mori JUKEBOX: Reviews und Rezensionen zu neuen Alben für Blues, Jazz, Indie, Pop und Klassik finden Sie hier.