DIGITAL FERNSEHEN 8/2023: Tschüss Kabel-TV!

Mieter können ab Juli 2024 mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs selbst bestimmen, wie sie TV-Programme konsumieren und wieviel dafür zahlen.

Eine Ära endet in Deutschland. Zum 1. Juli 2024 können Mieter, die bisher den Kabelanschluss mit den Nebenkosten bezahlten und somit keine freie Wahl beim TV-Anschluss hatten, nun endlich wählen, wie sie die TV-Programme zukünftig sehen wollen. Zudem können diese nun endlich auch selbst bestimmen, wieviel sie bereit sind dafür zu zahlen.

Laut Schätzungen dürften bis zu 12 Millionen Kabelkunden von dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs betroffen sein. Kein Wunder also, dass es nun gilt, genau diese TV-Nutzer zu informieren. Schließlich muss gehandelt werden, um auch zukünftig weiterhin fernsehen zu können. Wir informieren Sie deshalb nicht nur in dieser Ausgabe über Alternativen und zeigen, was Anbieter wie MagentaTV oder auch das Satelliten-Fernsehen von Astra für Vorteile gegenüber den Kabelangeboten mit sich bringen. Nicht zuletzt werden auch im Kabel die Preise steigen, wie Vodafone als führender deutscher Kabelnetzbetreiber bereits angekündigt hat.

Da Streaming auch beim fallenden Nebenkostenprivileg ein nicht zu unterschätzendes Thema ist, nehmen wir auch in dieser Ausgabe diverse Streaming-Geräte unter die Lupe. Ein günstiger LCD-TV in der Größe 50 Zoll von Strong ist dabei ebenfalls wie ein kleiner HDMI-Stick mit 4K-Unterstützung dabei. Vu+ zeigt mit seinem Uno 4K se, den wir nach sechs Jahren erneut testen, wie aktuell Geräte aus dem jahr 2017 noch sein können, wenn damals nicht nur die billigste Hardware eingesetzt wurde. Eine Premiere stellt ein DVB-S-HDMI-Modulator dar. Damit ist es nun möglich, in Hausnetze auch selbst generierte Sat-Signale einzuspeisen.

