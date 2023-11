HDTV Magazin 6/2023 am Kiosk: Außergewöhnliche Wochen vor uns!

Mit dieser Ausgabe schließen wir das Super-TV-Jahr 2023 ab, das uns neben LED-LCDs in Leinwandgröße die umfangreichste Auswahl an hochwertigen OLED-Fernsehern beschert hat. Nicht zuletzt mit dem QD-OLED der zweiten Generation von Sony, dem A95L, wird eindrucksvoll demonstriert, wie spektakulär sich aktuelle HDR-Film- und Gaming-Inhalte im Wohnzimmer wiedergegeben lassen.

Für eine natürliche Farb- und Kontrasteinstellung Ihres neuen Fernsehers sind unsere Bildeinstellungstipps die richtige Wahl, die wir zu allen Einzeltests präsentieren. Sollten Sie einen Test verpasst haben, finden Sie auf der letzten Seite unseres Magazins eine Übersicht über die zurückliegenden Ausgaben – eine Heft-Nachbestellung ist jederzeit möglich! Noch bequemer kommt das HDTV Magazin durch ein Abo zu Ihnen nach Hause.



Wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, sollte die aktuelle 3-Disc-Variante der professionellen Spears & Munsil 4K-UHD-Blu-ray-Fassung in Betracht ziehen. Wir widmen uns in einem Themen-Special den wichtigsten Neuerungen und geben Einsteigern erste Tipps, um die Wiedergabequalität eines Fernsehers beurteilen zu können.



Leider schafften es nicht alle TV-Hersteller rechtzeitig in unsere Jahresabschlussausgabe: Ein geplanter Test des Philips OLED908 musste kurzfristig auf die nächste Ausgabe verschoben werden. Dennoch erfahren Sie in unserer Jahresauswahl der besten Fernseher bereits vorab, warum sich die Wartezeit auf den OLED908 von Philips lohnen könnte.

Anfang Dezember steht mit den Game Awards das letzte große Entertainment-Event vor der Tür. Insbesondere „Elden Ring“-Fans fiebern sehnsüchtig der Enthüllung der Spielerweiterung „Shadow of the Erdtree“ entgegen, die in wenigen Monaten erscheinen dürfte. Wie Sie sich die Weihnachtsfeiertage mit bereits erhältlichen und bald erscheinenden Games versüßen können, verrät unser XXL-Gaming-Special.

Schon im Januar 2024 steht das nächste Highlight vor der Tür: Die Elektronikshow CES in Las Vegas präsentiert die Produktneuheiten des kommenden Jahres und wir werden ausführlich über die Neuentwicklungen berichten. Freuen Sie sich zudem über exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Panasonic, Sony und TCL. Unsere XXL-Hintergrundstorys können wir Ihnen bereits in der nächsten Ausgabe präsentieren und erste Eindrücke werden Sie zu gegebener Zeit in unserem Youtube-Channel finden:

Das mittlerweile sechste Jahr in Folge bleibt die Ankündigung von Micro-LED-TVs blanke Theorie: Zu vierstelligen Preisen und in ausreichender Stückzahl werden Micro-LED-Fernseher auch in den nächsten Jahren nicht erhältlich sein. Neben OLED-Fernsehern mit selbstleuchtenden Bildpunkten werden LCD-Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung weiterhin den TV-Markt dominieren, während Micro-LED-TVs womöglich die TV-Ära nach 2030 prägen könnten. Dennoch investieren TV-Hersteller bereits massiv in die LED-Technik. Grund genug für uns, ein besonderes Augenmerk auf die LED-Hintergrundbeleuchtung der neuen LCD-TV-Generation 2024 zu legen.

Sichtlich gestärkt gehen die Kinobetreiber ins neue Jahr. Nach zahlreichen lukrativen Blockbustern wie „Barbie“, „Super Mario Bros.“ und „Oppenheimer“ investieren Kinoketten vermehrt in bessere Technik. Die Ankündigung der Cinestar-Gruppe, vier neue Säle im Premium-Großformat IMAX fertigzustellen, lässt hoffen, dass sich das IMAX-Engagement u.a. von Regisseur Christopher Nolan („Oppenheimer“, „Interstellar“, „Dunkirk“, „Tenet“) zukünftig in noch mehr IMAX-Kinosälen in Deutschland bestaunen lässt.

Wir wünschen Ihnen zum Jahreswechsel viel Freizeit, um verpasste Filme, Serien und Games nachholen zu können. Neben günstigeren Preisen für aktuelle Fernseher lassen sich auch viele Entertainment-Artikel mit einem Preisnachlass erwerben, sodass Sie die Weihnachtsfeiertage ruhigen Gewissens mit aktueller Hard- und Software genießen können.



Kommen Sie gesund ins neue Jahr!

Das HDTV-Magazin Ausgabe 6/2023 ist ab sofort an den Kiosken und bei Amazon erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

